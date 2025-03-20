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Gündem
TRT Haber 20.03.2025 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nepal Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nepal Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.

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