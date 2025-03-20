Kamuya 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Göktaş, 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarını gerçekleştireceklerini belirterek, atamaların aralarında mimar, mühendis, psikolog ve öğretmenin de olduğu çeşitli meslek dallarında yapılacağını söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Göktaş, tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Bakan Göktaş vatan uğruna can veren yiğitler sayesinde bugün bu topraklarda huzur ve güvenle yaşandığına işaret ederek, "Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Sizler, vatan için gösterdiğiniz fedakarlık ve cesaretle milletimizin gönlünde değerli bir yere sahipsiniz." dedi.

"Hayatınızı kolaylaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz"

Gerçekleştirilen törenin, milletin kahramanlarına duyduğu minnetin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Sizlerin yanında olmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı çalışmalardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesidir. Böylece bugün gerçekleştirdiğimiz atamalarla birlikte 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık." diye konuştu.

2025 Aile Yılı'nda da sunacakları hizmetlerle şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, birlik ve beraberliği daha da güçlendirecek çalışmalara imza atacaklarını bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün güçlü bir Türkiye varsa şehitlerimiz ve gazilerimizin üstün fedakarlıklarıyla vardır. Bu vatan, bu millet varlığını şehitlerine ve gazilerine borçludur. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gönüllerimizde ebediyen yaşayacak. Devletimiz, sizlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak. Bu vesileyle sözlerime son verirken aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Siz kıymetli ailelerine, gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her birine yeni görevlerinde başarılar, güzel bir çalışma hayatı diliyorum."

Konuşmasının ardından Göktaş, beraberindekilerle butonlara basarak atamayı başlattı.

Göktaş, ataması gerçekleşenleri tebrik etti.

Ataması yapılanlar duygularını paylaştı

İçişleri Bakanlığına memur olarak atanan Meral Yılmaz, kardeşinin, 1995'te Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olmasından dolayı kendisine tanınan hak üzerine başvuru yaptığını anlattı.

Ataması olduğu için çok duygulandığını ve mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, eşini ve oğlunu cep telefonuyla arayarak sevinçle memur olduğu haberi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına psikolog olarak atanan İrem Yılmaz, babasının Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mayına basıp gazi olduğunu belirterek atanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Şehit ve gazilere şükranlarını sunan Yılmaz, "Kahraman ailelerin çocukları, yakınları olarak devletimize elimizden geleni yapmak bizim için vefa borcudur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nilgün Hacıoğlu ise jandarma astsubay eşinin Ağrı'da gazi olmasından dolayı kendisine atama hakkı tanındığını anlatarak, Orman Genel Müdürlüğü Çocuk Gelişimi bölümüne atamasının gerçekleştiğini söyledi.

Atamasının hayırlı olmasını dileyen Hacıoğlu, tören için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idarecilerine teşekkür etti.