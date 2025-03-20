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TRT Haber 20.03.2025 12:09

Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına adli makamlarca el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşılığını C.F'nin yaptığı "tefeci" organize suç örgütüne yönelik Manavgat, Alanya ve Gazipaşa cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 650 jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, "tefe" faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri, senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikayetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi.

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyar lira değerinde 5 yıldızlı otel (250 odalı), organize sanayi bölgesi üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman (18 daire), 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa veya tarla, 76 araç ile 4 şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu.

4 ayrı şirkete kayyım atandı

Operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek, senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi.

Öte yandan 4 ayrı şirkete de kayyım ataması yapılarak, adli tahkikat başlatıldı.

Zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Antalya valimizi, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Ali Yerlikaya Antalya İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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