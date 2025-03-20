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TRT Haber 20.03.2025 14:04

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasetçilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasetçilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili, "Siyasilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de darbe deyince CHP karşımıza çıkar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sivil darbe" ithamlarına sert tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

 

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini, mahkemenin nasıl değerlendireceğini, değerlendirecek olan siyasetçiler değil. O yüzden hiçbirimizin bu yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. 

"Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir"

Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Sayın Özgür Özel, darbe girişimi nedir, darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili en zengin literatür CHP'nin tarihinde vardır. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir"

Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır". 

 

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