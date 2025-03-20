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Gündem
AA 20.03.2025 22:12

İletişim Başkanlığı, İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı ve Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı.' iddiası doğru değildir.

Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup, iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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