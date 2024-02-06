Bakan Tunç: Çağlayan'daki saldırı girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

"Adli soruşturma devam ediyor"

Tunç, açıklamasında, "Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Tunç, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor.