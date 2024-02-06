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Türkiye
TRT Haber 06.02.2024 12:05

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan DHKP/C üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

1'i kadın, 1'i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı girişimi kamerada
Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı girişimi kamerada

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı teröristlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Teröristlerin çantasından bez parçaları ve flama çıktı

Saldırı sonrası adliye giriş-çıkışlara kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

İlk tespitlere göre, teröristlerden birinin yanındaki çantadan terör örgütüne ait bez parçaları ve flamalar çıktı. Teröristlerin saldırının ardından flamaları açmayı planladığı tahmin ediliyor.

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