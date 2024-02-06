Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

1'i kadın, 1'i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı teröristlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini duyurdu.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Yerlikaya, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Teröristlerin çantasından bez parçaları ve flama çıktı

Saldırı sonrası adliye giriş-çıkışlara kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

İlk tespitlere göre, teröristlerden birinin yanındaki çantadan terör örgütüne ait bez parçaları ve flamalar çıktı. Teröristlerin saldırının ardından flamaları açmayı planladığı tahmin ediliyor.