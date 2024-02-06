Van, Bitlis ve Muş'ta 403 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 264 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Muradiye ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezi dronla görüntülendi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde 85 köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı.

Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında yolda kalan bazı öğrenci servisleri ve araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde kar nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de soğuk hava ve sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Yüksekova ilçesinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Ağaçlarda kırağı oluşan ilçede, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.