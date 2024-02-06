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Türkiye
AA 06.02.2024 11:28

Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Van'ın Özalp ilçesinde üzerine çığ düşen evde hasar oluştu.

Van'da bir evin üzerine çığ düştü
[Fotograf: İHA]

Seydibey Mahallesi'nde Ali İzgi'ye ait evin üzerine gece saatlerinde çığ düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin bazı duvarlarında hasar meydana geldi.

Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Çığ sırasında oğlu ve kızıyla evde olduğunu belirten Aysel İzgi, evinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Eşinin çalışmak için il dışında olduğunu anlatan İzgi, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadık. Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük. Ahırımız ve ev kar altında kaldı. Duvarlar zarar gördü. Komşumuzun evine sığındık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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