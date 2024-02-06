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Türkiye
TRT Haber 06.02.2024 11:10

Asrın felaketinin ardından bölgede 60 bin deprem oldu

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgedeki fay hattı hala hareketli. Bölgede bir yılda yaklaşık 60 bine yakın deprem sarsıntısı kaydedildi.

Asrın felaketinin ardından bölgede 60 bin deprem oldu

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

 


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin birinci yılında bölgede 60 bine yakın depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasında, "Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.

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