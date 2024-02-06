Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı: Zabıta ağır yaralandı

Eskiyörük Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde A.Y, tabancayla havaya ateş açtı. Mermilerden birinin isabet ettiği alanda bulunan Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Abdullah Karadayı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Karadayı, buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Havaya ateş eden A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede zabıtayı yaralayan merminin bir araca da isabet ettiği tespit edildi.