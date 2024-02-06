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Türkiye
AA 06.02.2024 10:20

İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında MASAK raporu talep edilen A.A'ya para transfer eden şüpheliler tespit edildi.

Savcılık, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı değerlendirilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ve Sudan vatandaşlarının da bulunduğu zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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