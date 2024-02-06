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Türkiye
İHA 06.02.2024 09:48

Nurdağı'nda depremde yıkılan bir mahallede bir tek cami ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bir mahalle yıkıldı, inşaat halindeki cami ve minaresi ise ayakta kaldı.

Nurdağı'nda depremde yıkılan bir mahallede bir tek cami ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep’te en büyük yıkım ve can kaybı Nurdağı ilçesinde yaşandı.

İlçedeki yapıların bir çoğu yıkılıp veya ağır hasar görürken, kaldırılan enkazın ardından büyük boşluklar oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bir çok bina yerle bir oldu. Mahallede depremden önce yapımına başlanan inşaat halindeki Bahçelievler Cami ise hiçbir zarar görmedi.

Gövdesi, duvarları ve minaresi sapasağlam olan camide kısa süre sonra yeniden çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Cami yanındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları binasının da depremden zarar görmediği ve şimdilerde Nurdağı Belediyesi olarak hizmet verdiği görüldü. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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