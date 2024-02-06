Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2024 09:20

Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
[Fotograf: AA]

Merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, cami çıkışında gazetecilere, bir yıl önce ülke olarak acı bir olay yaşadıklarını anımsattı.

Bir daha böyle bir acı yaşanmaması temennisinde bulunan Köşger, şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem kuşağında. Her türlü felaketlere hazırlıklı olmamız lazım. Bilimin, tekniğin gerektirdiği tedbirleri önceden almak lazım. Biz millet olarak kriz yönetimini beceriyoruz. Bir kriz olduğunda birbirimizle kenetleniyoruz. Bir millet olmanın gerektirdiği bütün gereklikleri yerine getiriyoruz. Kriz yönetimini becerdiğimiz gibi risk yönetimini de becermemiz lazım. Binalarımızı sağlam yapmamız lazım. Zemine uygun imalatlar yapmamız lazım. Sadece deprem değil, ülkemiz aynı zamandan sel ve benzeri afetlere de maruz kalıyor. Bundan sonra yapacağımız bütün işleri sapasağlam yapmamız lazım."

Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Cami çıkışında etkinliğe katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Yaşamını yitirenler için türküler seslendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Apartmanı'nın olduğu alanda da anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu alanda türküler seslendirildi.

Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Seslendirilen türkülerle yakınlarını kaybeden depremzedeler duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlar enkaz alanına mum yakıp karanfil bıraktı.

ETİKETLER
Adana Deprem Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Erzurum'da aranan 23 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
BM, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere destek girişimleri başlattı
10:54
ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Haley, Gizli Servis koruması talep etti
10:43
Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un "izinsiz" yurt dışına çıkışı yasaklandı
10:44
Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı: Zabıta ağır yaralandı
10:41
Husiler: ABD ile İngiltere Sada'ya hava saldırısı düzenledi
10:40
'Şehir Katili' asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ