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Türkiye
AA 06.02.2024 08:58

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil sorumluları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "gizli sorumlu" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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