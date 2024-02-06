Depremde hayatını kaybedenler anılıyor

6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla yurt genelinde anma programları düzenlendi.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda bir araya gelen sağlık çalışanları, kurtarma ekipleri ve bazı protokol üyeleri, depremlerde kaybedilenler için saygı duruşunda bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

11 ilde etkili olan depremin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını ifade eden Polat, "İlk andan itibaren devletin kamu kurum ve kuruluşların nasıl çalıştığını, milletimizin aklının, kalbinin orada attığına hepimiz şahit olduk. Kars'tan da yüzlerce tır oraya gitmiştir, binlerce arkadaşımız orada hizmet etmiştir. Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğu gördük, müthiş bir milletiz." dedi.

Erzincan

Erzincan'da "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen anma programında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ile kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri saygı duruşunda bulundu.

Sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Erzincan'ın depremin yıkımını, travmasını en iyi bilen şehir olduğunu söyledi.

Canpolat, şöyle konuştu:

"1939 ve 1992 depremleri başta olmak üzere 8 kez yıkıcı depremle karşı karşıya kaldık. Umudumuzu kaybetmedik, şehrimizi tekrar inşa ettik. Bu dirayetli tavrımızı sürdürmekle beraber depremi hiçbir zaman gündemimizden düşürmemeliyiz. Depremle ilgili anma programları, bilgilendirme programlarını bundan sonra sık sık yapmanın, depremi kamuoyunun gündeminde tutmanın depreme hazırlıklı olma noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Iğdır

Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER salonunda düzenlenen programda da depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan fotoğraf sergisini gezen Vali Ercan Turan, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Programda AFAD Başkanlığınca hazırlanan "6 Şubat" isimli video gösterildi.

Ardahan'da da depremde yaşamını yitirenler anıldı.