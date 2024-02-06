"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde sessiz yürüyüş...

Adıyaman'da valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hatay

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar, `Sessiz Yürüyüş` ile anıldı.

Hatay Valiliği koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelen kalabalık, Köprübaşı mevkiine yürüdü.

