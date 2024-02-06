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Türkiye
AA 06.02.2024 03:34

Depremzedeler "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor.

Depremzedeler "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor.

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

Depremzedeler "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

İskenderun ve Osmaniye

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi.

Depremzedeler "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalığa belediye ekiplerince yemek ve çay ikramın edildi.

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