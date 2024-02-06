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Türkiye
AA 06.02.2024 00:17

Depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. tutuklandı.

Depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. gözaltına alındı.

T.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. de 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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