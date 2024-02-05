2 ilde eğitime 'kar' engeli

Taşlıçay, Patnos, Tutak, Hamur ve Diyadin kaymakamlıklarınca yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi. Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.

Ayrıca Diyadin ve Tutak ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 6 Şubat'ta izinli sayılacak.

Van'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle ilçede eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

Saray Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından yapılan yaptığı açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Özalp Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların idari izinli sayılacağı bildirildi.