Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2024 19:37

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Altın'ın, ani rahatsızlığı nedeniyle saat 17.00 sıralarında Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildiği bildirildi.

Altın'ın yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, "Kıymetli Suat hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. Sağlık camiamızın ve Şırnak'ımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Altın'ın cenazesi Bingöl'e uğurlandı

Suat Altın için Şırnak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törende, Altın'ın cenazesi katafalka konuldu. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okundu.

Törene katılanlar Altın'ın tabutunun üzerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Altın'ın cenazesi ambulansla memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Törene, Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Hollandalı arama kurtarma ekibi: Gerçek kahramanlar, Türkiye'dekiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
DSÖ: 6 Şubat depremleri bölgede son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi
00:05
Depremde hayatını kaybeden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları için belgesel hazırlandı
23:56
Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
23:47
California'da "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan yağışlar, sel ve heyelana yol açtı
23:49
Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
23:38
İtalya'da çiftçiler protestolarını, traktör konvoyuyla başkent Roma'ya taşıyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayiinden Dünya Savunma Fuarı'nda gövde gösterisi
Türk savunma sanayiinden Dünya Savunma Fuarı'nda gövde gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ