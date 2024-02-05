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Türkiye
AA 05.02.2024 17:19

Medya mensupları TOKİ konutları ile geçici konteyner kenti gezdi

İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 26 basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi.

Medya mensupları TOKİ konutları ile geçici konteyner kenti gezdi
[Fotograf: AA]

ABD, İsviçre, Azerbaycan, Hollanda, Kore ve Rusya'dan da gazetecilerin aralarında bulunduğu 26 basın mensubu, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 738 konutluk inşaat alanını ve örnek daireyi gezdi.

Burada yetkililerden bilgi alan basın mensupları, daha sonra Elbistan Geçici Konaklama Merkezi'ni gezdi.

Yunan muhabir Spiros Sideris, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi.

Depremin üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen yapılanların kendisini şaşırttığını ifade eden Sideris, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden daha bir yıl geçmişken bu kadar hızlı konut yapılması benim için gerçekten çok büyük bir sürprizdi. Umuyorum ki aynı zamanda Yunanistan'da da TOKİ gibi bir organizasyon, böyle bir kurum olabilir. Hükümetin vatandaşlarla yakın olması onlarla yan yana sırt sırta olması çok önemli. Aynı zamanda özel sektör de o şekilde destek olmalı. Çok büyük acıların, büyük bir dramın yıl dönümü olacak. Kurtulan insanların, depremzedelerin güçlü ve umutlu olmalarını diliyorum. Kalbimiz, düşüncelerimiz Türkiye'deki insanlarla depremzedelerle birlikte."

Azerbaycanlı muhabir Daryanur Jafarova ise böyle bir afetin altından kalkmanın dünyadaki bütün ülkeler için çok zor olduğunu ancak Türkiye'nin bu kadar kısa sürede yeni evler inşa ettiğini söyledi.

Jafarova, "Evlerin içerisi gayet geniş, rahat. Vatandaşlar 'devletimizden, milletimizden Allah razı olsun' dediler. Bu cümleyi vatandaşlardan defalarca duyduk. O anda bile devletine inanmak o al, kırmızı bayrağı başının üstünden asmak devlete de büyük bir destektir. Türkiye'nin bu yükün altından tez kalkabilmesi halktan aldığı o destektedir. Onun gücüyle bu işler görülüyor." diye konuştu.

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