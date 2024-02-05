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Türkiye
İHA 05.02.2024 16:35

Hatay’da deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı

Hatay’da bulunan deprem mezarlığı 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatıldı.

Türkiye’de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikildi. Depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.

Hatay’da deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı

Depremzede yakıları mezar ziyaretinde dualar okuyup gözyaşları döktü.

Öte yandan depremde hayatlarını kaybederler için hatim indirildiği duyuruldu. Türk bayrakları ile dolatılan mezarlık havadan da görüntülendi.

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