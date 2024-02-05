Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2024 16:08

Bir çocuğun böcek ilacından ölmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da böcek ilaçlaması yaptığı evin üst katındaki çocuğun hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de zehirlenmesine yol açtığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bir çocuğun böcek ilacından ölmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve olayın yaşandığı merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katını ilaçladığı tespit edilen yabancı uyruklu Ahmet el M'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki çocuğun ölümüne sebep oldu
Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A. (32), 20 Ocak'ta böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurmuştu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra tutuklanan yabancı uyruklu Abdülkerim El A, evin ilaçlamasını sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye yaptırdığını söylemişti.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Yahudi işgalciler ocak ayında Mescid-i Aksa'ya 22 baskın düzenledi
16:09
Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
16:08
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
16:14
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurdu
16:02
Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara
15:51
Sağlıkta 36 bin sözleşmeli personel alımı TBMM'de
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı
FOTO FOKUS
128 saat sonra enkazdan çıkarılan bebek umudun simgesi oldu
128 saat sonra enkazdan çıkarılan bebek umudun simgesi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ