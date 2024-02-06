Ankara'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtakilerden 22 yaşındaki P.G. olay yerinde hayatını kaybetti, 26 yaşındaki B.K. ile 22 yaşındaki M.S.C. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.