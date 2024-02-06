Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2024 11:37

Ankara'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı
[Fotograf: AA]

Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Araçtakilerden 22 yaşındaki P.G. olay yerinde hayatını kaybetti, 26 yaşındaki B.K. ile 22 yaşındaki M.S.C. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Van'da bir evin üzerine çığ düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
"Büyük deprem"de kucağına aldığı kızını "asrın felaketi"nde yitirdi
12:18
Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi
12:15
Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri afetzedelere tedavi imkanı sundu
12:18
Bakan Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi
12:21
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 ölü, 5 yaralı
12:04
Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ