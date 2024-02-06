Çocukların mezarlarına oyuncak ve balon bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır şekilde etkilediği illerden Hatay'da, çok sayıda çocuk yaşamını yitirdi.

Çocukları anmak için buluşan grup, Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'ndaki miniklerin mezarlarına oyuncaklar ve balonlar bıraktı.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının da katıldığı programda, mevlit okutulup, dualar edildi.

"Buruk ama bizim için anlamlı bir etkinlik oldu"

Etkinliği düzenleyenlerden Abdullah Gencer, depremin etkisini en derinden yaşayanlardan biri olduğunu söyledi.

Duygusal anlar yaşadıklarını belirten Gencer, doğum günlerinde farklılık bulunsa da öldükleri günün 6 Şubat olduğunu aktararak, "Bizim için 6 Şubat büyük felaketti. Atlatmaya çalışıyoruz. Bugün çok farklı bir ruh halindeydik. İçim buruk. Günahsız çocuklar melek oldular, şehit oldular. Keşke yaşasaydılar da hayattalarken mutlu etseydik. Temsilen de olsa oyuncaklarla, balonlarla anmak istedik. Bunları, çocuklar hep sever. Buruk ama bizim için anlamlı bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

"6 Şubat bizim için milat olan bir süreçti"

Etkinliğe katılanlardan Emel Yüzgeç de depremde enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Bursa'ya taşındığını ama bir ayağının sürekli Hatay'da olduğunu anlatan Yüzgeç, "Abdullah Gencer ile sosyal medyadan iletişim kurdum. Burada insanlara faydalı olmak için çalışmalar yapıyoruz. 6 Şubat bizim için milat olan bir süreçti. Bugün çocukları anmak istedik. Duygudan daha çok, acıyı daha nasıl azaltabiliriz çabası var." diye konuştu.