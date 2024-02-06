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Gündem
AA 06.02.2024 11:58

Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız

İBB Başkan adayı Kurum, göreve geldikleri zaman İstanbul'un 39 ilçesinde yerinde ve gönüllü dönüşüme hızla başlayacaklarını belirterek, "İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajında, ülkece yaşanan büyük acının hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

"Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor." ifadelerini kullanan Kurum, afet bölgesinde devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini aktardı.

Kurum, deprem riski en yüksek şehirlerden olan İstanbul'da yerinde ve gönüllü hızlı dönüşüme başlayacaklarını aktararak, "39 ilçemizdeki en riskli alanlardan başlayarak İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Ben, bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." diye konuştu.

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