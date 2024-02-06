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TRT Haber 06.02.2024 10:11

Bakan Kacır: Gezeravcı’nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır: Gezeravcı’nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."

 

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Alper Gezeravcı Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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