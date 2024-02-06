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Gündem
AA 06.02.2024 07:05

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" denildi.

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