Açık 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.02.2024 04:43

"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde anma mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin yıl dönümünde siyasiler anma mesajları paylaştı.

"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde anma mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin yıl dönümünde siyasiler sosyal medya hesaplarından anma mesajları paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesajında, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

"Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında, "Ama Asrın Felaketini hamd olsun Asrın Dayanışmasına ve Birlikteliğine dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

"Tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti…"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti…" dedi.

Acının tarifi yoktu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkânlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik!" dedi.

Bir yıl geçti üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz!" mesajını paylaştı.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Asrın Felaketi Deprem Fahrettin Altun Hakan Fidan Hatay Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:09
"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde sessiz yürüyüş...
04:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
04:21
Asrın felaketinden, asrın dayanışmasına...
03:38
Depremzedeler "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor
03:24
Emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
02:06
BMGK'de ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı
Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş
Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş
FOTO FOKUS
"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde sessiz yürüyüş...
"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde sessiz yürüyüş...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ