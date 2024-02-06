"Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde anma mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin yıl dönümünde siyasiler sosyal medya hesaplarından anma mesajları paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesajında, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.



Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek.



Zor… — Hakan Fidan (@HakanFidan) February 6, 2024

"Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında, "Ama Asrın Felaketini hamd olsun Asrın Dayanışmasına ve Birlikteliğine dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

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Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık.



Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü.



Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6.929 köy… pic.twitter.com/fiOpBk1w1W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

"Tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti…"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti…" dedi.

6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti…



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2024

Acının tarifi yoktu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkânlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik!" dedi.

6 Şubat 2023 ⚡



Acının tarifi yoktu...

Gözler kapandı,

Sözler tükendi,

Asrın felaketiyle gözyaşı döktü Türkiye...



Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkânlarımızla sahaya indik.



Tek yürek, tek bilek olduk;… pic.twitter.com/pSHxPcGs54 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 6, 2024

Bir yıl geçti üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz!" mesajını paylaştı.