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TRT Haber 06.02.2024 10:25

Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüyle ilgili, "Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu" dedi.

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan videolu paylaşımında şu ifadeleri de kullandı:

"Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı. Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu.Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum."

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Emine Erdoğan Deprem Asrın Felaketi
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Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
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