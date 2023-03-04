Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini 'Unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."

"AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı yapılıyor"

Hatay Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, "AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" denildi.