Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildi.

Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, "AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" denildi.