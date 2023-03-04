Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay Valiliği'nden 'şebeke suyu' açıklaması: Hijyen amacıyla kullanılabilir
[Fotograf: AA]
Hatay Valiliği, deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızalarının giderildiğini, hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığını ve AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatının sürekli olarak yapıldığını duyurdu.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildi.
Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.
İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, "AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" denildi.
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