Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesinin usul ve esasları belirlendi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesi uyarınca, 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek üniversitelere gönderildi.
Buna göre, araştırma görevlileri gelecek haftadan itibaren 9 Ağustos 2023'e kadar başvuru yapabilecek.
Etiketler: YÖK
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