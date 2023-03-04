Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 siyasi partinin genel başkanı bugün bir araya gelecek
[Fotograf: AA]
CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları yarın Saadet Partisi'nde bir araya gelecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının yarın Saadet Partisi'nde buluşacağı duyuruldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.
Etiketler: Saadet Partisi CHP İyi Parti
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