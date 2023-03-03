İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sürpriz çıkışı uluslararası ajanslarda son dakika olarak verildi.

Yabancı medya organlarında da geniş yer buldu.

ABD merkezli Associated Press haber ajansı Türkiye'de muhalefetin bölündüğünü bildirdi.

Ajans İyi Parti'nin muhalif İttifak'tan ayrıldığını duyurdu.

"Muhalefet ittifakı seçime on hafta kala patladı"

Fransız haber ajansı AFP de gelişmeyi "Muhalefet ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine on hafta kala patladı" başlığıyla haber yaptı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da Akşener'in açıklamasını abonelerine "Türkiye'nin muhalefet ittifakı, aday konusunda bölündü" başlığıyla duyurdu.

ABD merkezli Bloomberg, habere 'Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın' başlığı attı.

Haberde muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde olduğu vurgulandı. Bunun da seçimlerde muhalefetin iktidarı indirme şansını engellediği yazıldı.

"Türkiye muhalefeti bölündü"

Katar merkezli Aljazeera kanalı da haberi 'Türkiye muhalefeti bölündü' başlığı ile duyurdu.

İyi Parti liderinin diğer beş parti tarafından belirlenen adayı kabul etmediği belirtilen haberde "Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir" denildi.

Washington merkezli Al-Monitor Haber sitesi, 'Türkiye muhalefeti parçalandı' başlığı ile duyurduğu haberde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığına işaret edildi.

İyi Parti'den gelen hamlenin muhalefetin birleşik cephe kurma çabalarına büyük darbe vuracağı yazıldı.