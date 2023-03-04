Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.
Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ağrı Bartın Giresun Karaman Mardin Muş Tunceli Resmi Gazete
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