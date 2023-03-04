ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın halkın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birlik olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." açıklamasında bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu, eş zamanlı paylaşımlarında birbirlerinin hesaplarını etiketledi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yavaş'a ve İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, "Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz, üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız, görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz emniyetimizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor." ifadelerini kullanmıştı.