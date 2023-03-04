Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 09:26
- 08:45
- 07:31
- 07:10
- 06:51
Sıradaki Haber
Yavaş ve İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz