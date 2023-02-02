Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'YÖK teklifi' kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sözleşmeli akademik personele kadro getiren teklif Genel Kurul'da kabul edildi. 50/d statüsü ile çalışan sözleşme personel, gerekli şartları taşıması halinde 33/a statüsünde kadroya geçebilecek.
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Etiketler: YÖK Kamu Personel
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