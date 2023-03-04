Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde başvurular sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri hafta sonu da mesaisine devam ediyor.

Ankara'daki SGK merkezlerinde bugün saat 09.00-17.00 arasında başvurular alınmaya devam edecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yasalaştı. Başvuruların başlamasının ardından SGK önlerinde EYT yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle SGK merkezleri bugün 17.00’ye kadar açık olacak. pic.twitter.com/vChuRHDL0c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2023

Emekliliğe hak kazanan binlerce aday işlemlerini bir an önce tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren Ankara'daki SGK merkezlerine akın etti.

İzmir'deki SGK merkezlerinde ise elden başvuru alınmadı. Ancak personel diğer işlemler için mesaideydi. EYT düzenlemesinin hayata geçtiği ilk günde İzmir'de yaklaşık 20 bin başvuru alındı.

Başvurular SGK merkezlerine müracaat ile gerçekleşebildiği gibi e-Devlet üzeriden de yapılabiliyor.

Emekli aylığının ödemesi, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak. İlk maaşlar nisan ayında ödenecek.