Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'na Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, GAMER'de depremin başından bu yana görev yapan yetkililerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların ihtiyacı olan her türlü çalışmanın yapıldığını ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili çalışmaların da koordinasyon içinde yürütüldüğünü gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, GAMER'de hasar tespitlerinin özellikle şehir merkezinde neredeyse bittiğini, yeni konutların yapılacağı yerin tespit edildiğini ve etüt çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu öğrendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı konutların tamamını bir yıl içinde vatandaşlara teslim etme sözünü hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Kalıcı konutların bitmesine kadar da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak devlet olarak boynumuzun borcudur. Tüm kurumlarımız seferberlik içinde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şu anda depremzede vatandaşların geçici olarak barınmaları için kurulan çadır kentte bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, burada 1900 civarında çadırın kurulduğu ve halen boş çadırların olduğu bilgisini paylaştı.

"Kısa bir süre içinde konteyner kentimiz de kurulacak"

Çavuşoğlu, burada yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal marketten sağlık merkezine kadar, çocuklar için de her türlü faaliyetler ile ibadet yerlerinin kurulduğunu belirterek, geçici duş ve banyo gibi imkanların sağlandığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir sene vatandaşlarımızın çadırlarda kalmasına gönlümüz razı değil. Dolayısıyla konteyner şehirler kuruyoruz. Diyarbakır'ımızda da konteyner yerinin hazır olduğunu gördük. Biraz sonra gidip yerinde de göreceğiz. Kısa bir süre içinde konteyner kentimiz de kurulacak. Vatandaşlarımızı inşallah kalıcı konutların yapılmasına kadar içinde duşu, banyosu, mutfağı olan konteynerlerimize de taşımış olacağız" diye konuştu.

"Devlet millet işbirliği içinde inşallah bu depremin yaralarını saracağız"

Bugün yurtta kalan vatandaşları da ziyaret edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bölge illerde depremden etkilenen vatandaşların da Diyarbakır'da ağırlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Diyarbakır'da 411 vatandaşın vefat ettiğini belirterek, yakınları ölen ailelere de ziyarette bulunacaklarını ve acılarını paylaşacaklarını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Büyük bir afet. Dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birisini yaşıyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz ama güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet millet işbirliği içinde inşallah bu depremin yaralarını saracağız. Şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Devlet millet işbirliği içinde inşallah daha güçlü bir ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan arama kurtarma ekibi halen sahada

Bu zorlu süreçte uluslararası toplumun Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Yalnızca can Azerbaycan'dan 500 civarında, 491 arama kurtarma ekibi sahada görevini halen yapıyor. 'En son biz ayrılacağız dediler'" şeklinde konuştu.

Öte yandan 30 sahra hastanesi kurulduğunu, bunların 18'inin sahada hizmet verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışından da çadır ve konteyner ihtiyaçlarının temini konusunda gereken koordinasyonu sağladıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak başta bakan yardımcıları olmak üzere büyükelçiler ve diplomatlarla seferber olduklarını belirtti.

Yurt dışından ayni yardımların da geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dost ülkelerin vatandaşları tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Onların da Türkiye'ye gelmesi için koordinasyonu yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidecek

Çavuşoğlu, buradan Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini ve 5. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Diyarbakırlılara selamlarını ve en iyi dileklerini ileten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tüm deprem bölgelerine ikinci tur ziyaretlerini başlattıklarını, en kısa sürede de yeniden Diyarbakır'a geleceklerini ve çalışmaları yerinde inceleyeceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, depremde vefat eden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.