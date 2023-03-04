İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında şubat ayında 30'u orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 407 kırsal, 769 şehir operasyonu yapıldı.

Operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan 274 PKK/KCK, 107 DEAŞ, HTŞ ve benzeri, 585 FETÖ/PDY ve 10 sol terör örgütü mensubu gözaltına alındı, 171'i tutuklandı.

Operasyonlarla 5 terör eylemi engellenirken, 10 sığınak/mağara imha edildi, 20 silah, 3 adet mayın, 9 el bombası, 34 kilogram patlayıcı madde ve 653 mühimmat ele geçirildi.

Eren Ablıka Sonbahar-Kış operasyonları devam ediyor

1 Ekim 20200-15 Nisan 2023 tarihilerini kapsayan Sonbahar-Kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlandı. Bugüne kadar büyük çaplı 25 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları ile birlikte 6 bin 186 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi, 511 sığınak imha edildi, 244 silah, 366 el bombası, 153 mayın/EYP, 690 fünye, 999 tüp, 1526 kilogram patlayıcı, 59 dürbün, 90 telsiz, 90 bin 935 mühimmat ele geçirildi.