Türkiye, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsıldı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalar, 35 kişiyi hayattan kopardı.

Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Soylu: Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini de ödettiririz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz takip etmek zorundayız çünkü milletimize bir borcumuz var. Milletimiz, devletine itimat ediyor ve devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ediyor. Biz milletimizin bize olan itimatına halel getiremeyiz. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur" dedi.

[Mardin'de meydana gelen trafik kazası]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Soruşturma çok yönlü sürüyor. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur.https://t.co/McmlIp8HkD pic.twitter.com/vPiBSHNC2Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2022

"Hastanelerde 5 kişi kaldı, onların da ağır bir durumları yok"

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü yeniden vurgulayan Soylu şu bilgileri de verdi:

"Sürücüsünden yoluna kadar, aynı zamanda aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmektedir. Hatta sürücüler hangi saatte cep telefonu kullanmışlara kadar. Yani acaba telefon kullanmış da o esnada bir dikkatsizlikle bu iş olmuşa kadar biz soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü arkadaşlarımızla da toplantıda değerlendirdik. Eğer böyle bir şey söz konusuysa bunun hesabı sorulur. Ama bunlar belli olmadan üzerinden bir değerlendirme yapmamız doğru değildir."

Soylu kazalarda yaralananlarla ilgili de hastanelerde 5 kişinin kaldığını, onların da ağır bir durumları olmadığını vurguladı.

'Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışacağız'

Soylu konuşmasında şunları da söyledi:

Kızıltepe’de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Yakın bir zamanda hemen ihaleleri de yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. Bir takım vatandaşlarımızın da talepleri oldu onları da yapacağız.