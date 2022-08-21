İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

20 kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada 1'i polis memuru toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, tırın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İki tır sürücüsü gözaltında

Kazaya neden olan iki tır sürücüsü gözaltına alınırken, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Art arda yaşanan iki trafik kazasına ilişkin görüntüler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kazaya ilişkin kayıtlarda, iki otomobilin akaryakıt istasyonuna geldiği, bu sırada bir aracın da sürüklenerek bu araçlara yaklaştığı ve toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Başka bir açıdan kaydedilen görüntüde ise sürüklenerek hızla gelen aracın yerde jeneratörle ilgilenen kişinin yanından hızla geçtiği, bu kişinin yolun kenarına kaçmayı başardığı ancak kaldırımda bekleyen bir kişiye aracın hızla çarptığı görülüyor.

İkinci kazaya ilişkin kayıtlarda ise ilk kazada yaralananları kurtarmak için olay yerinde bulunanların freni patlayan tırın hızla yaklaştığını görerek kaçmaları yer alıyor.