Denizleri korumak adına yapılan çalışmalarla da, boğazı transit geçiş olarak kullanan veya limana yanaşan gemilerden yılda ortalama 200 bin metreküp petrol, bulaşmış atık, pis su, çöp ve baca gazı filtrasyon atıkları toplanıyor.

Mavi sularda gerçekleştirilen bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

Bir litre yağ, milyon metreküp suyu kirletiyor

Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) yürütüyor.

"Atıklar, ekosisteme de ciddi zarar veriyor"

Denizi kirleten gemilere cezaler kesilirken koruma amaçlı olarak gemilerdeki çöpler de toplanıyor.

Bir litre atık yağın milyon metreküp suyu kirleteceğine dikkat çeken İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, bu atıkların kirliliğin ötesinde ekosisteme de ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Erdinçler, "Canlıların yaşamını da etkiliyor. Diğer taraftan Marmara Denizi'nin çok hassas bir noktaya geldiğini hepimiz geçen yıl son derece ciddi ve acı bir şekilde deneyimledik. Bu atıklar müsilajı oldukça etkiliyor. Petrol türevi atıklar dışında pis su dediğimiz atık sular, atık yağlar var ve katı atıklar var. Bunun yanı sıra sintine ve slaç maddeleri alıyoruz. Özellikle atık yakacak fabrikalar bunlar çoğu zaman çimento fabrikaları oluyor, enerji geri kazanılıp ek yakıt olarak fabrikalarda kullanılıyorlar" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Denize atık bırakan gemilere 36,7 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Boğazı'na kaçak atık döken gemilere uygulanan yasal işlemlere değinen Prof. Dr. Erdinçler şunları söyledi:

"Denetimlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Denetimlerde geminin deşarj yapıp yapmadığını, yaptıysa o deşarjın o gemiye ait olup olmadığını gösterecek parmak izi analizleri var. Laboratuvarlarımızda gemiden veya etrafındaki sudan örnek alarak bu parmak iziyle o gemiden atılıp atılmadığını anlıyoruz. Bu atık malzemenin veya deşarjın dolayısıyla çok ciddi yaptırımları var. Gemilerin gross tonlarına göre de cezalar kesiliyor. Bu yıl temmuz ayına kadar kaçak döküm yapan gemilere 36,7 milyon ceza kestik. 2022 yılında temmuz ayının sonuna kadar gemilerden toplamış olduğumuz petrol türevi atıkların miktarı 109 bin metreküp civarında. Katı atıklar 7 bin metreküp civarında pis su 26 bin metreküp civarında."

"İstanbul Boğazı'ndan yılda 45 bin gemi geçiyor"

İstanbul Boğazı'ndan yılda 45 bin gemi geçtiğini belirten İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu ise gerçekleştirilen işlem hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu gemilerin 10 bininden atık alıyoruz. Makine dairesinden oluşan sintine dediğimiz yağlı atıklar, slop atıkları ve bunun dışında kullanımdan kaynaklanan pis sularını alıyoruz. Gemiler, Pendik'te bulunan Atık Alım Koordinasyon Merkezimize atıklarının alınması için talepte bulunuyor. Koordinasyon merkezimizden arkadaşlarımız gemilerimizi bölgeye yönlendiriyor. Gemilerimiz boğazda demirleyen gemilerin atıklarını burada alıyor. Bu atıkları alırken bir borulama işlemi oluyor, atık verecek gemiyle bizim gemimiz arasında bir bağlantı kuruluyor. Onların atık haznesinden bizim depolama haznesine atıkları almış oluyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

"Yılda 22 bin 500 metreküp atığı geri kazandırıyoruz"

Atıkları türlerine göre ayrı haznelere doldurduklarını belirten Fatih Hoşoğlu "Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi'ne atıkları getiriyoruz. İçerisinde sintine ve slop dediğimiz atıklar var. Bunlar petrol türevi yüksek atıklar. Burada atığın içerisindeki yağ ve suyu ayırıp arıtma işlemi gerçekleştiriyoruz. İçerisindeki yağlı atıkları ayırdıktan sonra su kısmını arıtarak İSKİ'nin deşarj kriterine uygun hale getiriyoruz ve buraya deşarj ediyoruz. Diğer geri kalan yağlı kısmı hem enerji sektörüne hem de bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Yılda yaklaşık biz 22 bin 500 metreküp atığı geri kazandırıyoruz. Topladığımız atık miktarı ise yaklaşık 200 bin metreküp" dedi.