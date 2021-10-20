Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi arasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı.

Soylu, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede İran'la ortak bir irade sergilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün bir kez daha terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik. Aynı zamanda bugün Afganistan'da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası kaçak ve göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beridir sürdürdüğümüz çalışmaları bir kez daha masaya yatırdık."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye ve İran bugüne kadar birçok meselede çok başarılı bir iş birliği gerçekleştirdi"

Sınır güvenliğinin Türkiye ve İran arasındaki en temel konulardan biri olduğunu belirten Soylu, sınır illerinde kurulan ortak çalışma kurulları ile uyuşturucu ile mücadelede iki ülkenin işbirliğine vurgu yaptı.

Süleyman Soylu, 2019 yılında silah kaçakçılığı konusunda ortak çalışma grubundan alınan sonuçları daha da ilerletmek için karar alındığını söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye ve İran'ın bugüne kadar birçok meselede çok başarılı bir iş birliği gerçekleştirdiğini aktararak, "Bizim iş birliğimiz diplomatik bir iş birliği değildir, kardeşliktir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı

Soylu ve Vahidi başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.