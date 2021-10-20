Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı.

214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,63, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 114 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 13 bin 831'i birinci doz, 47 milyon 704 bin 367'si ikinci doz, 10 milyon 908 bin 902'si üçüncü doz olmak üzere 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük can kaybını paylaştı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.