Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Hindistan ve Nepal'de yaşanan sel ve toprak kaymalarıyla ilgili mesaj yayımladı.

100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Nepal ve Hindistan halkları ve Hükümetlerine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, daha fazla can kaybı yaşanmamasını umut ediyoruz."