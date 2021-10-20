Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank, şehre bilim merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Özdemir Bayraktar herkese örnek teşkil eden bir insandı"

Varank, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adının memleketindeki bilim merkezinde yaşayacağını da söyledi.

"Şu anda Trabzonumuza özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirmek için bir bilim merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezimiz şehrimize Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisi karakteriyle, azmiyle, ortaya koyduğu işlerle, inancı ve duruşuyla herkese örnek teşkil eden bir insandı."

[Fotoğraf: AA]

Yatırım teşvik belgesinde tarihi rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat'taki Şinik Organize Sanayi Bölgesinde toplu açılış törenine de katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim üssü yatırımlarına devam edeceklerini belirten Varank, "Ülkemizin dört tarafını üretim üsleri diyebileceğimiz organize sanayi bölgeleri ile kuşattık. Bugün organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Endüstri bölgelerinin sayısını 23'e çıkardık. Tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Varank, bu yılki büyüme beklentisinin de yüzde 9 olduğunu da sözlerine ekledi.